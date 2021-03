Kontrakty pokazują pogorszenie nastrojów

Notowania kontraktów na indeksy amerykańskich rynków akcji sygnalizują wzrost ostrożności inwestorów.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Dow Jones tracił ok. 0,4 proc., a na S&P500; spadał o 0,3 proc. Kontrakt na Nasdaq 100 rósł o mniej niż 0,1 proc. W poniedziałek indeksy rynków akcji rosły dzięki spadkowi rentowności obligacji USA. We wtorek nastroje psują doniesienia o zaostrzeniu restrykcji w Europie w celu hamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przełożyły się na wyraźny spadek ceny ropy. Kurs baryłki amerykańskiej ropy WTI spada o 3,8 proc. do 59,21 USD. W handlu przedsesyjnym tanieją akcje m.in. koncernów Chevron i Exxon Mobil. Inwestorzy sprzedają także akcje spółek z branży turystycznej oraz linii lotniczych. Spadają kursy m.in. United Airlines, American Airlines, czy armatorów wycieczkowców Royal Caribbean Cruises i Carnival Corp.