Kontrakty sygnalizują spadki na Wall Street

Szef Fed tylko na krótko poprawił nastroje inwestorów z rynków akcji.

fot. Bloomberg

W środę amerykańskie rynki akcji kończyły sesję wzrostem, bo inwestorzy skupili się na zapowiedzi utrzymania przez bank centralny niskich stóp jeszcze przez długi czas. W czwartek do głosu doszły jednak obawy o stopy długoterminowe. Szef Fed Jerome Powell nie sygnalizował obaw w związku z wzrostem rentowności obligacji i dzień później szły one w górę. W przypadku 10-letnich obligacji USA przekroczyły 1,7 proc. po raz pierwszy od stycznia ubiegłego roku. Rentowność „trzydziestolatek” przekroczyła 2,4 proc. To negatywnie wpływa na perspektywę wycen spółek technologicznych. Na ok. dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Nasdaq 100 spadał o 1,6 proc. Kontrakt na S&P500 tracił 0,6 proc., a kontrakt na Dow Jones rósł o zaledwie 0,01 proc. Rósł indeks dolara. Cena ropy WTI stała w miejscu i notowano ją po 64,62 USD. Przed sesją podane zostaną jeszcze dane o tzw. nowych bezrobotnych. Rynek oczekuje spadku ich liczby do 700 tys.

