Kontrakty terminowe na indeksy rynku akcji w USA w dół

Obecnie w górę idą kontrakty terminowe na Nasdaq 100, S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average (o godz. 13:35 zwyżkują: o 0,56 proc., 0,57 proc. i 0,58 proc.).

Handlowcy na początku poniedziałku byli pozytywnie nastawieni, choć wydawali się niechętni do zajmowania odważnych pozycji przed dużą porcją wyników spółek, które mogłyby wpłynąć na nastroje rynkowe w krótkim okresie.

W piątek Dow Jones Industrial Average spadł o 138 punktów, czyli 0,43 proc., docierając do poziomu 31899, S&P 500 poszedł w dół o 37 punktów, czyli 0,93 proc., dochodząc do pułapu 3962, a Nasdaq Composite doznał deprecjacji o 226 punktów, czyli 1,87 proc., do poziomu 11834.

Zbliżająca się w środę decyzja w sprawie stóp Rezerwy Federalnej dostarczyła kolejnego powodu do ostrożności. Oczekuje się, że bank centralny podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych do przedziału od 2,25 proc. do 2,50 proc., ale inwestorzy będą chcieli usłyszeć, jak Fed widzi tempo przyszłych podwyżek.

Przed decyzją Rezerwą Federalnej rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 2,783 proc.