Kontrakty terminowe na indeks rynku akcji w USA w górę

Fot. Justin Cron/Unsplash

W czwartek o godz. 13:30 indeks Dow Industrials DJI zwyżkuje o 0,28 proc., indeks S&P 500 zalicza aprecjację o 0,29 proc., a indeks Nasdaq idzie w górę o 0,35 proc.

Bank of America zwyżkuje o 1,1 proc. w handlu przedsesyjnym. JPMorgan Chase, Goldman Sachs i Wells Fargo również idą w górę.

Indeksy S&P 500 i Dow zamknęły się w środę niżej po tym, jak prezes Fed Jerome Powell powiedział, że nie przewiduje spadku inflacji do docelowej stopy banku centralnego „w tym lub przyszłym roku” i że większość decydentów spodziewa się , że bank centralny będzie musiał podnieść stopy procentowe co najmniej dwa razy mocniej do końca roku.

Zgodnie z narzędziem Fedwatch CME Group, podążając za jastrzębimi poglądami, inwestorzy oszacowali 81,8 proc. szans na to, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych do przedziału 5,25-5,50 proc. na lipcowym posiedzeniu, w porównaniu z 74,4 proc. tydzień temu.

Inwestorzy czekają na nowe dane, w tym na ostateczny odczyt PKB USA w pierwszym kwartale i tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, który ma się ukazać o 8:30 czasu wschodniego, aby uzyskać wskazówki dotyczące perspektyw stóp procentowych.

Indeks osobistych wydatków konsumpcyjnych, preferowany przez Fed wskaźnik inflacji, za maj zostanie opublikowany w piątek. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters spodziewają się, że stopy bazowe pozostaną na stałym poziomie 4,7 proc.