Korekta dopadła kruszce i obligacje

Podczas gdy akcje amerykańskie wyrażone indeksem S&P500nieustannie i bez większych korekt podążają do góry i są w pobliżu historycznego szczytu, to w innych częściach rynku mamy do czynienia z poważnymi zmianami cen.

Kilka ostatnich sesji giełdowych przyniosło istotne ruchy na minus: na metalach szlachetnych, akcjach producentów złota, czy też cenach obligacji skarbowych (co oznacza mocny wzrost rentowności), oraz na plus (np. akcje typu value, w tym akcje sektora finansowego). Przy czym na rynkach i w gospodarce nie wydarzyło się nic istotnego, co mogłoby doprowadzić do rozgrywania przez inwestorów scenariusza wyraźnego przyspieszenia ożywienia w gospodarce (wtedy np. powinny mocno rosnąć rentowności obligacji skarbowych i ceny akcji banków).