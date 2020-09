Korekta na Wall Street

Czwartkowa sesja przyniosła przeszło 5% przecenę spółek technologicznych na Wall Street, a indeks S&P 500 stracił 3%. Na rynku nie pojawił się bezpośredni katalizator wyprzedaży, co wpisuje się w korekcyjny scenariusz.

Opublikowane wczoraj dane z amerykańskiej gospodarki okazały się całkiem przyzwoite. Indeks ISM dla sektora usługowego w sierpniu zgodnie z oczekiwaniami obniżył się do 56.9 pkt. z 58.1 pkt. odnotowanych w lipcu, a indeks PMI wzrósł do 55.0 pkt. z 50.0 pkt. miesiąc wcześniej. Liczba cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych okazała się niższa od prognoz i wyniosła 881 tys. Dziś jednak przed nami najważniejsza publikacja jaką jest comiesięczny raport z rynku pracy. Zmiana zatrudnienia jest obecnie dość trudno prognozowalna, co potwierdziły spore odchylenia od oczekiwań w przypadku raportu ADP jaki poznaliśmy w środę. Wskazał on na odtworzenie w sierpniu zaledwie 428 tys. miejsc pracy.