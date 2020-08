Kościński: przyszłoroczny budżet pod kątem środków unijnych

W budżecie na przyszły rok planujemy środki na wkład własny w inwestycjach z funduszy unijnych, które rozpoczynają się w przyszłym roku. Aby mieć na to przestrzeń, w ramach nowelizacji jak najwięcej kosztów przeniesiemy na ten rok - powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów, w czwartek w PR1.

Kościński stwierdził, że wpływy podatkowe są na podobnym poziomie, co w zeszłym roku.



Minister przypomniał, że przez wybuch pandemii MF przesunął termin wpłaty CIT i PIT, a dochody z VAT są niższe.



"Jesteśmy na tym samym poziomie, co rok temu" - powiedział minister. "Większość gospodarki już dość dobrze funkcjonuje" - dodał.



Powiedział, że nowelizacja budżetu ma na celu przeniesienie jak najwięcej kosztów na ten rok, aby przyszłoroczną ustawę budżetową można było planować w powiązaniu z wykorzystaniem środków unijnych z nowej perspektywy finansowej.



Wedle ministra nowelizacji można spodziewać się pod koniec sierpnia, albo we wrześniu.



Na koniec lipca br. rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 125 mld zł - poinformował w poniedziałek w komunikacie wiceminister finansów Piotr Nowak.



"Sytuacja płynnościowa budżetu jest dobra. Przy w pełni sfinansowanych potrzebach pożyczkowych wynikających z ustawy budżetowej jesteśmy przygotowani na oczekiwane ich zwiększenie" - poinformował wiceminister.