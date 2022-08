Kreml: Rosja niewiele może w sprawie naprawy Nord Stream 1

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja niewiele może zrobić w sprawie pilnych napraw urządzeń gazociągu Nord Stream 1, informuje Reuters.

Agencja uważa, że to zapowiedź dalszego wykorzystywania przez Kreml rzekomych problemów technicznych, które jakoby zmusiły Rosję do ograniczenia do 20 proc. ilości gazu przesyłanego do Europy przez Nord Stream 1.