„Król obligacji” obawia się rozpadu USA

Jeffrey Gundlach, szef DoubleLine Capital uważa, że Donald Trump wygra wybory. Prognozuje, że bez względu na to, jakim wynikiem się zakończą, USA mogą rozpaść się na „więcej niż jeden kraj” w niedalekiej przyszłości.

Gundlach, nazywany „królem obligacji”, przedstawił swoją kasandryczną prognozę w poniedziałek podczas webcastu zorganizowanego przez Rosenberg Research. Powtórzył podczas wystąpienia, że jest mniej przekonany niż w 2016 roku o wygranej Trumpa. Wyraził także obawę co do przyszłości amerykańskiej gospodarki.

- Gospodarka już jest w opłakanym stanie, ale może być jeszcze większa katastrofa – powiedział. – Kiedy korzysta się z tak brutalnych instrumentów, jak rozrzucanie pieniędzy, skutki dla gospodarki nie są jednorazowe. Najpierw jest wielki wstrząs, a potem następują wtórne – dodał.

Słynny inwestor odniósł się także do długoterminowych perspektyw USA i przyszłości demokracji w kraju.

- Ludzie są mocno przekonani do demokracji, a jednak Chiny mają wielki wzrost i dużo lepszą infrastrukturę pod władzą totalitarną – powiedział Gundlach. – Co zrobimy, kiedy nasze wyniki są gorsze? Czy jest możliwe, że zmienimy zdanie? Tak, to możliwe. Myślę, że dojdzie do znaczących zmian w ciągu następnych sześciu lat – dodał, podkreślając iż nie wyklucza rozpadu USA na więcej niż jeden kraj.

Równie dużych zmian szef DoubleLine Capital oczekuje na rynku finansowym.

- Odejdziemy od paradygmatu, w którym tkwiliśmy od około dekady – przewiduje Gundlach, odnosząc się do tzw. nowej normalności, charakteryzującej się wzrostem w przedziale 2,0-2,5 proc., stabilną inflacją i niską zmiennością na rynkach.