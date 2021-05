Kryptowaluty podcięły skrzydła Wall Street

Potężne spadki i wyprzedaż na rynku kryptowalut sprawiły, że główne amerykańskie indeksy zakończyły sesję giełdową na minusie po raz trzeci z rzędu. Zgodnie z oczekiwaniami, w powstrzymaniu spadków nie pomógł także protokół z kwietniowego posiedzenia Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), który nie wniósł wielu nowych informacji na temat potencjalnych zmian w polityce fiskalnej.

Dow Jones stracił 0,48 proc. i zamknął się z wynikiem 33,896.04 pkt. S&P 500 spadł o 0,29 proc. do 4,115.68 pkt, a Nasdaq Composite o 0,03 proc. do 13,299.74 pkt.

W następstwie decyzji Ludowego Banku Chin, który zakazał instytucjom finansowym świadczenia wszelkich usług związanych z kryptowalutami, na rynku zapanował strach. W ciągu dnia Bitcoin tracił na wartości nawet 30 proc. O godz. 22 był o ok. 9 proc. tańszy niż dzień wcześniej i kosztował 39 tys. USD.

Akcje giełdy kryptowalut Coinbase Global spadły o 5,9 proc., a spółek zajmujących się ich “wykopem”, Riot Blockchain i Marathon Digital Holdings odpowiednio o 5,56 i 5,57 proc. W związku z wyprzedażą na rynku kryptowalut o 4,2 proc. staniały akcje Tesli. Producent samochodów elektrycznych w lutym zainwestował w bitcoina 1,5 mld USD. Traciły także spółki z branży finansowej, w tym American Express (-0,17 proc.), Visa (-0,43 proc.), Mastercard (0,58 proc.), JPMorgan (-0,76 proc.), Wells Fargo (-1,47 proc.) i Goldman Sachs (-1,70 proc.).

Protokół z posiedzenia FOMC, które odbyło się pod koniec kwietnia, pokazał, że według urzędników amerykańskiej gospodarce wciąż daleko do osiągnięcia celów Fed dotyczących maksymalizacji zatrudnienia i stabilności cen.

Wielu przedstawicieli Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku uznało, że jeśli ożywienie będzie nadal postępować, uzasadniona stanie się dyskusja na temat stopniowego ograniczania programu wykupu aktywów. Minutki, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosły wielu informacji na temat stanowiska osób kreujących amerykańską politykę pieniężna wobec inflacji, ponieważ niepokojące dane na ten temat ujrzały światło dzienne już po ostatnim posiedzeniu FOMC.

Niektórym technologicznym blue chipom udało się odrobić część strat z ostatniej sesji. Zwyżkowały m.in. Facebook (+1,17 proc.), Google (+0,23 proc.), Intel (+0,95 proc.), Microsoft (+0,25 proc.) i Netflix (+0,29 proc.).

Ropa WTI staniała w środę o 3,3 proc. do 63,36 USD za baryłkę i była najtańsza od 27 kwietnia. Złoto z kolei zdrożało piąty dzień z rzędu - o 0,7 proc. do 1881,50 USD za uncję. To najwyższe rozliczenie od 7 stycznia. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła dzięki odwrotowi od kryptowalut o cztery punkty bazowe do 1,68 proc.

Indeks S&P 500 zanotował dwa nowe 52-tygodniowe maksima i żadnego nowego minimum, a Nasdaq Composite 12 nowych szczytów i 35 nowych minimów.