Kuaishou, główny rywal ByteDance, odnotował 37 proc. wzrost przychodów

Kuaishou Technology odnotowała 37 proc. wzrost przychodów kwartalnych dzięki inwestycji w reklamę oraz handel online.

Przychody firmy wzrosły do 17 mld juanów (2,65 mld USD) w ciągu trzech miesięcy zakończonych w marcu. Strata netto wzrosła do 57,8 mld juanów (8,9 mld USD), w porównaniu do 30,5 mld juanów (4,7 mld USD) z roku ubiegłego. Sprzedaż i wydatki marketingowe wzrosły do około 69 proc. przychodów.

Kuaishou, operator najpopularniejszej w Chinach platformy z krótkimi filmami po ByteDance, stara się znaleźć swoje miejsce wśród generacji mega-startupów.

Wyniki Kuaishou są uważnie obserwowane przez inwestorów, którzy mają ochotę na kawałek chińskiego rynku social video przed ewentualnym debiutem giełdowym ByteDance.