Mający 180 mln lat las Daintree będzie po parkach Kakadu i Uluru kolejnym australijskim rezerwatem z listy światowego dziedzictwa UNESCO pozostającym pod opieką rdzennych mieszkańców.

Rząd stanu Queensland oddał prawo własności do Daintree, jednego z najstarszych lasów deszczowych na świecie, rdzennym mieszkańcom Australii — ludowi Kuku Yalanji. Od tej pory będzie on wraz z władzami stanowymi sprawował pieczę nad tym cudem natury.

Znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO park narodowy Daintree to część ponad 160 tys. ha terenów, które zostaną przekazane żyjącemu tam od około 60 tys. lat ludowi Kuku Yalanji. Na oddawanych terenach są także parki narodowe Ngalba-bulal, Kalkajaka i Hope Islands.

— To jedna z najstarszych żyjących kultur na świecie, a umowa uznaje Kuku Yalanji prawo do posiadania i zarządzania swoimi ziemiami, by ją chronić i dzielić się nią z odwiedzającymi — oświadczyła Meaghan Scanlon, minister środowiska stanu Queensland.

Chrissy Grant, należąca do Kuku Yalanji członkini komitetu negocjacyjnego, określiła przekazanie Daintree wraz z innymi rezerwatami jako „znaczące wydarzenie historyczne”.

— Będzie służyło realizowaniu naszej wizji bardziej obiecującej przyszłości dla wszystkich naszych ludzi — powiedziała Chrissy Grant.

Do tej pory rząd stanu Queensland zwrócił ponad 38 tys. km kw. terenów tradycyjnym właścicielom półwyspu Jork, z czego 23 tys. są zarządzane wspólnie.

