Kurs EUR/PLN dotarł do ważnego poziomu

Środowe notowania przynoszą dalszy spadek zmienności na EUR/PLN, a zdaniem ekonomistów kurs po dotarciu do poziomu 4,5350 może się stabilizować w tych okolicach do końca obecnego tygodnia. Na krajowym rynku długu zniżkuje krótki koniec krzywej dochodowości, a rentowności obligacji 10-letnich utrzymują się ok. 4 proc.

"Dzisiejsza sesja na rynku EUR/PLN nie jest jakoś szczególnie interesująca. Zmienność jest niewielka, a kurs doszedł do ważnego moim zdaniem poziomu 4,5350, wokół którego będziemy się poruszać przynajmniej do końca obecnego tygodnia. W ostatnich tygodniach złoty względem euro znacząco się umocnił i argumenty przemawiające za mocnym złotym w krótkim terminie się wyczerpują. Mówiąc o argumentach, myślę tutaj głównie o rewizji w górę przyszłej stopy referencyjnej, która ma być wyższa od tego, co rynek zakładał jeszcze miesiąc temu. Moim zdaniem ten czynnik stopniowo wygasa i nie ma moim zdaniem już paliwa, aby złoty wyraźnie zyskiwał” - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.