Kurs EUR/USD droczy się z parytetem

Najniższy dziś osiągnięty do godz. 9:30 poziom kursu EUR/USD to 1,0004. Ostatni raz kurs tej pary był tak nisko w grudniu 2002 roku. Amerykański dolar ustanawiał dziś swe wieloletnie lub historyczne maksima również w stosunku do wielu innych walut w tym wobec polskiego złotego. Kurs USD/PLN po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 4,8.

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wrócił poniżej poziomu 20000 USD (-2,75 proc. ok. 9:30).