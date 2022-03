Kurs pszenicy powiększył 14 letnie maksimum

Pszenica zmierza do zakończenia tygodnia rekordowym wzrostem ceny wynoszącym ok. 40 proc. Drożeje z powodu wojny toczonej przez Rosję i Ukrainę, które dotychczas zapewniały 25 proc. globalnego eksportu tego zboża, informuje Bloomberg.

Nie dość, że napaść Rosji na Ukrainę spowodowała zamknięcie portów i zablokowanie eksportu pszenicy, to zagraża także zasiewom w najbliższych miesiącach, wskazują eksperci. Reakcją rynku jest kolejny maksymalny wzrost ceny pszenicy w piątek na rynku towarowym w Chicago. Drożała o 6,6 proc. do 12,09 USD za buszel. Citigroup prognozuje, że pszenica może zdrożeć do 14 USD, a nawet 14,50 USD za buszel w „ekstremalnie byczym” scenariuszu długiego zamknięcia portów czarnomorskich.