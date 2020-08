Kurs ropy Brent przekroczył 45 USD

Doniesienia o osłabieniu pandemii w południowych stanach USA wywołały popyt na ropę.

Notowania ropy Brent zmierzają do zakończenia dnia najwyższym kursem od pięciu miesięcy. Surowiec drożeje dzięki poprawie nastrojów inwestorów wywołanej doniesieniami, że liczba Amerykanów hospitalizowanych z powodu Covid-19 spadła poniżej 50 tys. po raz pierwszy od miesiąca, głównie dzięki osłabieniu pandemii w tzw. Pasie Słonecznym. Optymizm wzrósł również po ogłoszeniu przez Rosję rejestracji pierwszej na świecie szczepionki na koronawirusa.

Ropa Brent drożeje obecnie o 1,3 proc. do 45,57 USD. Wcześniej jej kurs dochodził do 45,79 USD. Notowania ropy Brent nie zamknęły się powyżej 45 USD od marca. Ropa WTI drożeje o 1,7 proc. do 42,65 USD.