Kurs ropy Brent przekroczył 70 USD

Ropa drożeje po tym jak OPEC+ zasygnalizował spadek zapasów surowca w drugiej połowie roku.

Kurs baryłki ropy Brent rośnie obecnie o 1,4 proc. do 70,29 USD.

Rynek oczekuje, że OPEC+ potwierdzi we wtorek zapowiadane zwiększenie podaży ropy w lipcu. Stworzony przez kartel Wspólny Komitet Techniczny (JTC) stwierdził jednak w poniedziałek, że jeśli OPEC+ nie będzie potem już zwiększał podaży, globalne zapasy ropy będą spadać w tym roku średnio o 1,4 mln baryłek dziennie. To więcej niż 1,2 mln prognozowane jeszcze w kwietniu. Kurczenie się zapasów przyspieszy od września i sięgnie 2,6 mln baryłek dziennie w listopadzie, prognozuje JTC. Do grudnia zapasy ropy w gospodarkach rozwiniętych będą o 109 mln baryłek niższe niż średnia z lat 2015-2019.