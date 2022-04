Kurs ropy wrócił powyżej 100 USD

Ropa zdrożała we wtorek o ponad 6 proc. dzień po spadku jej ceny o 4 proc.

Ropa drożała we wtorek w związku z doniesieniami o znoszeniu ograniczeń epidemicznych w Chinach, których wprowadzenie postrzegano wcześniej jako zapowiedź spadku popytu na ropę w kraju, który jest jej największym importerem. Dodatkowo rynek uwzględnił już w cenach skoordynowane uwolnienie rezerw przez państwa należące do Międzynarodowej Agencji Energii. Powrócił również temat europejskiego embargo na dostawy ropy z Rosji po tym jak prezydent Władimir Putin dał do zrozumienia, że negocjacje pokojowe z Ukrainą prowadzą donikąd i zasygnalizował wolę kontynuacji działań zbrojnych.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z majowych kontraktów rósł o 6,7 proc. do 100,60 USD. To najwyższy kurs zamknięcia notowań ropy z wiodącego kontraktu od 5 kwietnia. Ropa Brent z czerwcowego kontraktu drożała we wtorek na ICE Futures Europe o 6,3 proc. do 104,64 USD. W poniedziałek pierwszy raz od 16 marca kończyła sesję poniżej 100 USD.

