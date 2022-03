Kurs złotego wrócił do poziomów ze środy

W czwartek kurs euro o. godziny 17 wynosił nieco ponad 4,77 zł, co oznacza, że nasza waluta odrobiła straty poniesione w ciągu dnia (ok. południa kurs euro dochodził do 4,84 zł) i wróciła do poziomów ze środy (w środę ok. 18.00 euro kosztowało 4,77 zł).

Nieco inaczej wygląda sytuacja na dolarze. Kurs USD ok. godziny 17 wynosił 4,33 zł, co oznacza osłabienie w ciągu dnia o ok. 3 grosze. Jednak w ciągu dnia osłabienie złotego w stosunku do dolara było większe (kurs dochodził do 4,38 zł za dolara). W stosunku do notowań ze środowego wieczora dolar pozostaje nieco droższy (wtedy było to 4,31 zł).

Kurs franka szwajcarskiego o godz. 17 wynosił 4,67 zł. To także nieco więcej niż w środę wieczorem, gdy frank kosztował 4,65 zł, ale mniej niż w czwartek około południa, gdy kurs szwajcarskiej waluty zbliżał się do 4,73 zł.