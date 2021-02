Lagarde: EBC uważnie śledzi sytuację na rynku obligacji

Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego dała do zrozumienia, że może on zareagować na wzrost rentowności obligacji mogący zaszkodzić powrotowi gospodarki do normalności.

Rentowności obligacji rosną na świecie w związku z oczekiwaną zwyżką inflacji. Dla firm wyższe rentowności oznaczają jednak wyższy koszt zaciągania długu, a dla państw wzrost kosztu finansowania programów wsparcia gospodarki uruchomionych z powodu pandemii. Tymczasem EBC, podobnie jak inne banki centralne, deklarował zamiar utrzymania bardzo niskich stóp jeszcze przez długi czas.