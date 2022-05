Lagarde: era ujemny stóp EBC może zakończyć się we wrześniu

Bankierka powiedziała, że program skupu aktywów zakończy się na początku III kwartału. Pozwoliłoby to na podwyżkę stóp procentowych podczas lipcowego posiedzenia.

W oparciu o obecną perspektywę prawdopodobnie będziemy w stanie wyjść z ujemnych stóp procentowych do końca trzeciego kwartału – powiedziała Lagarde.

Tymczasem wraz ze wzrostem inflacji, która niemal czterokrotnie przewyższa cel EBC na poziomie 2 proc. rośnie presja na instytucję odnośnie rozpoczęcia cyklu podwyżek stawek. Odnosząc się do wypowiedzi Lagarde oczekuje się, że zarówno w lipcu, jak i we wrześniu stopy zostaną podwyższone o 25 punktów bazowych z aktualnego poziomu -0,5 proc.

Komentarz przewodniczącej europejskich władz monetarnych z miejsca doprowadziły do umocnienia euro względem dolara o około 1 proc. do poziomu 1,0674, najwyższej wartości od niemal miesiąca. W górę poszła też rentowność benchmarkowych niemieckich obligacji 10-letnich, która podskoczyła o 4 pb do 0,98 proc.