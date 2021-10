Amerykański producent jeansów, Levi Strauss, osiągnął w trzecim kwartale fiskalnym wyższe od oczekiwań przychody i zyski. W związku ze zniesieniem obostrzeń i częściowym powrotem do pracy stacjonarnej klienci chętniej udawali się do sklepów, by odświeżyć swoją garderobę, pisze Reuters.

Jeansy marki Levi's Fot. j'me a/Unsplash

W trzecim kwartale fiskalnym zakończonym 29 sierpnia przychody firmy wzrosły rok do roku z 1,06 do ​​1,50 mld USD. Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się, że wyniosą one 1,48 mld USD. Zysk z wyłączeniem pozycji sięgnął 0,48 USD na akcję, o 0,10 USD więcej niż oczekiwali ekonomiści. Eksperci zauważają, że Levi’s w obliczu zakłóceń w łańcuchach dostaw nie będzie mieć tak dużych problemów jak konkurenci, ponieważ jest mniej uzależniony od Wietnamu, gdzie kilka dużych fabryk zostało zamkniętych z powodu kolejnej fali pandemii. Firma spodziewa się, że w kwartale, który obejmuje okres świąteczny, o 20 lub 21 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.