W związku z planowaną restrukturyzacją amerykańskiego biznesu, koncern L’Oreal zamierza zamknąć część placówek. Spowodowane jest to zmianą zachowań konsumentów, informuje Reuters.

Oddział Luxe w Stanach Zjednoczonych chce w ciągu najbliższych sześciu miesięcy przesunąć inwestycje do obszarów notujących wzrosty, w tym do handlu elektronicznego.

Zmiany związane z restrukturyzacją, mają – według kosmetycznego giganta – dotyczyć około 400 miejsc pracy, które zostaną zlikwidowane, jednak część zatrudnionych będzie miała szanse przejść na inne stanowiska. Nie ujawniono liczby placówek, jakie mają być zamknięte.

Francuski potentat zatrudnia na całym świecie około 88 tys. pracowników. Pandemia mocno wpłynęła na wyniki osiągane przez spółkę, gdyż wielu konsumentów na całym świecie ograniczyło wydatki na drogie perfumy czy produkty do makijażu, a na dodatek wiele zakupów przeniosło do internetu. Firma w pierwszym półroczu 2020 r. odnotowała 65-proc. wzrost sprzedaży online, co jednak nie pozwoliło zrekompensować ogólny spadek popytu. Porównywalna sprzedaż zmniejszyła się o 19 proc. w minionym kwartale.