Lufthansa chce podwyższyć kapitał o 5,5 mld EUR

Deutsche Lufthansa zwróciła się do akcjonariuszy o zgodę na podwyższenie kapitału o 5,5 mld EUR. Zdaniem linii lotniczej jest to niezbędny krok prowadzący do naprawy bilansu przewoźnika po tym, jak pandemia koronawirusa przerwała boom na podróże.

LufthansaFot. Dominic Wunderlich/Pixabay