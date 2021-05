Lyft odbija się po pandemii

Lyft przedstawił wyniki kwartalne swojej działalności. Dzięki przyspieszającej kampanii szczepionkowej firma zauważyła, że popyt na przejazdy powoli odbija się od dna.

Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine/ Wikipedia Commons/Creative Commons Zero

Mająca swoją siedzibę w San Francisco firma w pierwszym kwartale wykazała skorygowane straty przed opodatkowaniem, amortyzacją i innymi kosztami w wysokości 73 mln USD.

Przychody firmy spadły o 36 proc. do 609 mln USD w porównaniu do tego samego okresu z roku ubiegłego. Wzrosły jednak o 7 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

– Dzięki szczepieniom oraz poprawie sytuacji związanej z koronawirusem mieliśmy wyjątkowo silny kwartał. Zamierzamy wyjść z tej pandemii silniejsi i bardziej zyskowni niż byliśmy na wchodząc w nią – powiedział współzałożyciel i prezes Lyft, John Zimmer.

We wtorek w przedłużonym handlu w Nowym Jorku akcje Lyft podrożały o około 5 proc. do 56,19 USD.