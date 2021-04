Macron nakreślił plan odmrożenia francuskiej gospodarki

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że restrykcje wprowadzone w celu zwalczania pandemii, będą sukcesywnie łagodzone od 3 maja. Decyzja została podjęta w oparciu o nabierającą tempa kampanię szczepionkową.

Oto jak Macron planuje stopniowo wycofywać się z ograniczeń:

3 maja: Zniesione zostaną krajowe ograniczenia w podróżowania, a dodatkowo do szkół wrócą uczniowie.

19 maja: Otwarte zostaną tarasy restauracji, barów i kawiarni. Będzie również możliwość by wybrać się do muzeum. Od tego dnia, godzina policyjna będzie rozpoczynała się dwie godziny później (od 21:00 do 6:00).

9 czerwca: Kawiarnie, restauracje i siłownie zostaną ponownie otwarte w pełnym wymiarze godzin, z sześcioosobowymi stolikami. Godzina policyjna będzie rozpoczynała się o 23:00 i kończyła o 6:00.

Od 30 czerwca ograniczenia zostaną niemal całkowicie zniesione.

W ciągu ostatniego tygodnia Francja odnotowuje średnio około 27 tys. nowych infekcji dziennie. Oznacza to spadek z rekordowego poziomu około 40 tys. z początku kwietnia. Maleje również liczba pacjentów hospitalizowanych.

Mimo wszystko, strategia Macrona, który widzi szansę na wyjście z kryzysu poprzez sprawną kampanię szczepionkową, jest ryzykowana. Tylko 22 proc. francuskiej populacji otrzymało zastrzyk przynajmniej jedną dawką.