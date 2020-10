MAE: powrót popytu na energię może opóźnić się do 2025 roku

Międzynarodowa Agencja Energii ostrzegła, że powolne wychodzenie z kryzysu grozi opóźnieniem do 2025 roku całkowitego powrotu popytu na energię, informuje Reuters.

W swoim głównym scenariuszu, zawartym w dorocznym raporcie World Energy Outlook MAE zakłada, że pojawienie się szczepionki i terapii COVID-19 pozwoli globalnej gospodarce wyraźnie odbić w 2021 roku, co pozwoli na pełne przywrócenie popytu na energię do 2023 roku. W scenariuszu „opóźnionego wyjścia z kryzysu” Agencja prognozuje, że stałoby się to dwa lata później.