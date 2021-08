Maersk inwestuje 1,4 mld USD w ekologiczną flotę

Największy na świecie operator kontenerowców zainwestował 1,4 mld USD w bardziej ekologiczną flotę. Firma zamówiła osiem statków napędzanych czystym metanolem.

Nowe jednostki mają wejść do służby w 2024 roku. Ich producentem jest Hyundai Heavy Industries.

W lutym Maersk zapowiedział, że wszystkie kupowane przez niego statki będą napędzane paliwami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla.

Żegluga odpowiada za prawie 3 proc. emisji dwutlenku węgla. Według danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w ostatnich latach poziom ten rośnie. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) chce, aby do 2050 roku całkowita emisja gazów cieplarnianych ze statków była co najmniej o połowę niższa niż w 2008 roku.

Żeglarstwo przyjazne środowisku nie jest tanie. Według wiceprezesa Mortena Bo Christiansena, czysty metanol jest co najmniej dwa razy droższy niż konwencjonalne paliwa. Zdaniem menedżera, przełoży się to na ok. 15-procentową podwyżkę cen frachtu.