Mapy inwestycji trzeba opracować od nowa

Komentarz partneraMapy inwestycji trzeba opracować od nowaMaciej Bałabanowdyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFIKiedy prawie dwa lata temu epidemia w Azji spowodowała niemal całkowite wstrzymanie dostaw do Europy i Ameryki, a następnie, gdy opóźnione transporty już wyruszyły w drogę, porty i terminale przeładunkowe nie były w stanie ich obsłużyć, wiele firm boleśnie przekonało się o tym, że poleganie na bardzo długim łańcuchu dostaw może być ryzykowne i kosztowne.Te doświadczenia skłaniają przedsiębiorców do tego, by przeformułować swoje strategie międzynarodowe. Jednym z bardzo wyraźnych sygnałów zmian jest tendencja z jednej strony do skracania i regionalizacji łańcuchów dostaw, z drugiej do ich dodatkowego zabezpieczenia. Konkretnym rozwiązaniem może być np. przeniesienie produkcji bliżej rynku docelowego bądź budowa dodatkowych magazynów w różnych lokalizacjach i gromadzenie większych zapasów komponentów czy finalnych towarów. Rozwiązania te mają na celu ograniczenie ryzyka poprzez zbudowanie bardziej odpornych łańcuchów dostaw, które w razie nagłych, nieoczekiwanych zmian na rynku pozwolą nie tylko uniknąć przestojów produkcji, lecz także zagwarantować elastyczność i szybkość wprowadzania produktu na rynek.Powyższe trendy w zarządzaniu łańcuchami dostaw mogą się przekładać także na zmianę krajobrazu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Firmy na całym świecie na nowo będą definiować, skąd chcą sprowadzać półprodukty, gdzie magazynować zapasy, skąd pozyskiwać materiały i gdzie wykonywać końcowy montaż. Zwłaszcza że niski koszt pracy nie jest już jedynym wyznacznikiem, który decyduje o efektywności produkcji.W przypadku polskich przedsiębiorców nowe struktury łańcuchów dostaw mogą skłaniać do inwestowania i rozbudowywania powiązań kooperacyjnych w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwości w naszym regionie pojawia się coraz więcej. Przykładem takich rozwiązań może być np. rozwijanie sieci dystrybucji, tworzenie zaplecza produkcyjnego czy magazynowego w pobliżu zagranicznych rynków zbytu. Na wzmocnienie procesów logistycznych w łańcuchu wartości postawił Pekabex – poznański producent prefabrykatów wykorzystywanych w budownictwie. Jednym z kluczowych rynków dla spółki są Niemcy. Dlatego, aby poprawić efektywność kosztową, spółka zdecydowała się na zakup fabryki Fertigteilwerk Obermain GmbH w Bawarii, która ma zbliżony do niej profil produkcji. Ten ruch pozwoli spółce ograniczyć koszty transportu produkowanych elementów, a także zdywersyfikować dostawców.W realizacji inwestycji poprzez zakup mniejszościowych udziałów w zagranicznej spółce polskiego partnera wspierał Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI, który współinwestuje z polskimi firmami w zagraniczne spółki zależne (projekty typu greenfield i brownfield), oferując wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub ekspozycji dłużnej fundusz dzieli ryzyko biznesowe realizowanej inwestycji, dzięki czemu zapewnia polskiemu przedsiębiorcy większe bezpieczeństwo kapitałowe.