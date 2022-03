Marketing zorientowany na sukces

Rozmowa z Mateuszem Walaszczykiem, założycielem i CEO agencji Cape Morris.

Agencja Cape Morris funkcjonuje na rynku od siedmiu lat i w tym czasie urosła do prężnie działającej grupy. Jak wyglądała ta droga?

Przygodę z biznesem zacząłem w wieku 18 lat, kiedy założyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą, w której ramach zajmowałem się tworzeniem stron WWW. Z czasem projekty stawały się bardziej złożone zarówno w warstwie komunikacji, jak i technologii. Ten zbiór doświadczeń doprowadził do podjęcia decyzji o otwarciu agencji. Cape Morris wywodzi się z digital marketingu i jest to nasze naturalne środowisko. W ramach rozwoju firmy, chcąc zapewnić partnerom biznesowym jak najwięcej punktów styku z potencjalnym klientem, zaczęliśmy przygotowywać kampanie 360. W procesie ich tworzenia wykorzystujemy nasze wewnętrzne zasoby, czyli działy: strategii, kreacji, social media, mediowy, client service i software house.

Dzisiaj grupę Cape Morris tworzą agencja kreatywno-strategiczna o tej samej nazwie, software house 361.SH oraz dom mediowy Reframed, na którego rozwoju będziemy się koncentrować w 2022 roku.

Planujemy również wypromowanie nowego produktu, jakim będzie aplikacja mobilna dla biznesu. Będzie to nasz pierwszy produkt dostępny w sprzedaży. Dotychczas oferowaliśmy jedynie usługi projektowane bezpośrednio pod oczekiwania klienta.

Co jest waszym kluczem do sukcesu?

Z pewnością nasze podejście do relacji biznesowych. W codziennej pracy nie mamy klientów, którzy korzystają z naszych usług na zasadzie kupna-sprzedaży. Mamy partnerów, z którymi z zaangażowaniem współdziałamy. Dążymy do tego, aby zrozumieć oraz wspólnie zrealizować ich cel biznesowy. Patrząc na projekt oczami naszych partnerów, staramy się odpowiedzieć na ich potrzeby. Na tej podstawie projektujemy strategię komunikacji i dobieramy narzędzia, które realizują założone na wstępie plany. Dobrym przykładem relacji opartej na zaufaniu i nieustannym poszukiwaniu ścieżek rozwoju biznesu naszego partnera jest współpraca z marką Bepanthen.

Własny sukces mierzymy sukcesem naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy dumni, kiedy zaproponowane przez nas kierunki komunikacji sprawdzają się w rozwoju ich biznesów, tak jak w przypadku kampanii wizerunkowej dla Braci Sadowników, za którą otrzymaliśmy nagrodę Effie Awards 2020 w kategorii Smart Budget.

Poza działalnością biznesową angażujecie się także w kampanie społeczne.

Oczywiście, staramy się wspierać zarówno mniejsze, jak i większe inicjatywy.

Wspólnie z UNICEF przygotowaliśmy akcję „Ja stawiam”, która miała za zadanie wspierać głodujące dzieci w Afryce. Zaprosiliśmy influencerów i celebrytów, aby fotografowali zdjęcia swojego talerza bez posiłku, a środki, które planowaliby wydać na jedzenie, przelewali na konto UNICEF. Zaangażowane osoby miały również oznaczać i zapraszać do akcji kolejnych uczestników. Kampania została z naszej strony zrealizowana całkowicie pro bono i odniosła bardzo duży sukces. W akcji wzięli m.in. udział Piotr Stramowski, Joanna Opozda, Red Lipstic Monster, Beata Sadowska, Katarzyna Burzyńska, Magda Lamparska, Blog Ojciec czy Gimper.

Co roku, razem z naszymi pracownikami, włączamy się w akcje Szlachetnej Paczki; wyszukujemy również lokalne inicjatywy i przekazujemy potrzebującym sprzęty niezbędne do codziennego funkcjonowania m.in. laptopy, łóżka rehabilitacyjne czy fotele samochodowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W czasie pandemii wiele firm znacznie zmniejszało budżet na reklamę. Czy odbiło się to na funkcjonowaniu firmy?

Na początku pandemii, kiedy nasi partnerzy ograniczyli wydatki na marketing, faktycznie nastąpiło lekkie zahamowanie. Wykorzystaliśmy ten czas na planowanie nowych projektów. Wspólnie z zespołem szukaliśmy pomysłów na rozwój oferty Cape Morris o nowe usługi.

Sytuacja jednak zmieniała się bardzo dynamicznie i okazało się, że digital marketing – czyli to, na czym znamy się najlepiej – przeżywa swój rozkwit. Pandemia to był moment przełomowy w komunikacji marek, spora część przeniosła się z tradycyjnych mediów do elektronicznych i tam ulokowała większość swoich wydatków na reklamę. Stąd właśnie pomysł na wydzielenie domu mediowego Reframed jako marki. Mamy na swoim koncie kilka dużych i efektywnych kampanii medialnych w internecie.

Ostatnie dwa lata to dla Cape Morris ciekawy i rozwijający okres. Patrzymy w przyszłość z entuzjazmem.

Agencja ma w portfolio wiele spektakularnych realizacji. O najciekawszych opowiada Jarosław Kacperczyk, dyrektor kreatywny Cape Morris.

Kampania wizerunkowa dla Braci Sadowników, za którą otrzymaliście w 2020 roku nagrodę Effie Awards, opierała się na wyjątkowym pomyśle na reklamę ich produktów.

Historia Braci Sadowników, prawdziwych braci, którzy jak sami mówią wychowywali się w sadzie, sięga kilku pokoleń wstecz. I właśnie tę historię – swojej rodziny, sadu i wszystkich zaangażowanych w jego życie – Bracia chcieli opowiedzieć szerszemu gronu odbiorców. Rzecz w tym, że typowa reklama soków i napojów to zazwyczaj 30-sekundowa historyjka, zrealizowana na podstawie skrupulatnie przygotowanego scenariusza, zwykle pokazująca dopieszczone przez stylistów żywności owoce.

Kiedy Bracia Sadownicy zgłosili się do nas, zaproponowaliśmy im zaskakujące i odważne rozwiązanie – reklamowe filmy dokumentalne. Ten format jest dość rzadki w marketingu, a w segmencie klienta nie zrobił tego nikt przed nami. Na pytanie o scenariusz mogliśmy jedynie zapewnić klienta, że nie jest potrzebny – a nawet niewskazany – i że wszystko będzie dobrze. Wiedzieliśmy też, że pracownicy sadu oraz sami bracia nie są zachwyceni wizją stania przed kamerą. A jednak udało się zdobyć ogromny kredyt zaufania klienta, który powierzył nam budżet.

Jaka idea kryła się za hasłem „Bracia Sadownicy. Ci od jabłek”?

Chcieliśmy pokazać pewność siebie, szczerość i ufność w jakość produktu i zrobić to zupełnie bezpretensjonalnie. Ta prosta i autentyczna idea przekłada się na wszystkie działania marki w kanałach digital i trade, a jej esencję najlepiej oddają filmy. Zamiast przygotowywać typowe reklamy, postanowiliśmy stworzyć serię krótkich form dokumentalnych, by przedstawić braci, ich sad i to, jak wygląda związane z nim życie. Ciężko pracowaliśmy, by uzyskać na planie atmosferę, dzięki której nawet najbardziej zamknięci w sobie pracownicy sadu w Śmiłowicach chcieli odpowiadać na pytania i powiedzieć coś od siebie. Okazało się, że wiara w świeży pomysł i oddanie wykonania go w doświadczone ręce reżysera dokumentalisty przyniosło oczekiwane, mierzalne i pozytywne efekty. Zaowocowało to też współpracą, która trwa do dziś.

Dużym wyzwaniem była także rozpoczęta w 2020 roku współpraca z marką Bepanthen.

Bepanthen od wielu lat znany jest szeroko w kategorii produktów ochronno-pielęgnacyjnych dla dzieci dzięki kremowi Bepanthen Baby. Portfolio marki jest jednak o wiele szersze, tylko nieutrwalone w świadomości konsumenta. Co więcej, dzięki szerokiej ofercie produktów Bepanthen może wspierać konsumentów nie tylko w pierwszej fazie rozwoju, ale przez całe życie. Dlatego naszym pierwszym wyzwaniem było wypracowanie nowej strategii budującej świadomość jednocześnie trzech kategorii produktowych: Bepanthen Baby – dla dzieci i mam, Bepanthen Sensiderm Krem – dla osób zmagających się z AZS i egzemą oraz Bepanthen Derm Krem – dla całej rodziny. Drugim poważnym wyzwaniem było przełożenie tej strategii na kampanię digitalową na siedem europejskich rynków, w taki sposób, by marka kremów wyróżniła się wśród szerokiej konkurencji i znalazła wspólny mianownik komunikacyjny dla kosmetyków i wyrobów medycznych. Stąd zrodził się nasz pomysł na storytelling i szczere, intymne opowieści pokazujące, jak wiele w życiu zależy od kondycji naszej skóry i relacji z ciałem. Pod hasłem „Pewność na całe życie” pokazaliśmy historie młodych rodziców trójki dzieci oraz olimpijskiej pływaczki, którzy w formie testimonialu opowiedzieli nam o swoich zmaganiach i drodze do odzyskania pewności siebie, w czym towarzyszyły im produkty Bepanthen.

Czy ten pomysł pozwolił zrealizować początkowy cel kampanii?

Jak najbardziej! Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Z kampanii digitalowej stworzyliśmy komunikację 360 – powstały spoty do telewizji, kampania influencerska, konkurs dla użytkowników. Powierzono nam także rozwój i stałe prowadzenie kanałów marki w social mediach. Tylko nasze wnikliwe, kompleksowe podejście do potrzeb partnera, brief widziany szerzej niż kolejne zlecenie umożliwiły nam wspólne wypracowanie tego konceptu i sukces komunikacyjny.