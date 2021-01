Mąż liderki Demokratów postawił nawet 1 mln USD na Teslę

Paul Pelosi, mąż Nancy Pelosi, liderki Demokratów w Izbie Reprezentantów, postawił nawet 1 mln USD na utrzymanie się wysokiego kursu Tesli, wynika z opublikowanego oświadczenia.

Pelosi 22 grudnia ubiegłego roku nabył 25 opcji kupna akcji Tesli płacąc w przedziale 0,5-1,0 mln USD, wynika z oświadczenia. Dają mu prawo do zakupu do 2,5 tys. akcji Tesli po cenie 500 USD przed wygaśnięciem 18 marca. To jego pierwsza transakcja dotycząca akcji Tesli od co najmniej 2013 roku. Kurs Tesli wynosi obecnie 880,80 USD. Pelosi, który działa na rynku nieruchomości i venture capital oraz ma firmę konsultingową w San Francisco, zarobi na kupionych opcjach dopóki kurs Tesli nie spadnie poniżej 500 USD.