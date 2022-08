Menedżerowie linii Qantas mają pracować przy bagażach

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Z powodu braku pracowników i potrzeby uniknięcia chaosu takiego jak w Europie australijskie linie lotnicze Qantas zwróciły się do menedżerów, aby przez trzy miesiące pracowali przy bagażach w portach lotniczych w Melbourne i Sydney, donosi Yahoo Finance.

O zgłoszenie się 100 ochotników do pracy przy bagażach oraz wykonywania podobnych zadań zwrócił się do szefów i wyższej rangi menedżerów linii dyrektor operacyjny Colin Hughes. Chciałby aby poświęcili oni na nowe zadania od 3 do 5 dni w tygodniu i aby pracowali 4 do 6 godzin dziennie. Zastrzegł, że chętni muszą być zdolni do dźwignięcia jednorazowo bagażu o wadze nawet 32 kg.