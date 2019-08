MF: zmieniają się zasady obrotu paliwami opałowymi

Bez względu na ilość, wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych będą musiały być rejestrowane w elektronicznym rejestrze przewozu towarów SENT. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 września - przypomina w czwartkowym komunikacie resort finansów.

Ministerstwo dodaje, że odbiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem ilości faktycznie odebranego oleju.



Resort zastrzega jednocześnie, że do 31 marca 2020 r. możliwe będzie stosowanie dotychczasowych regulacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy handlujący olejami opałowymi i nabywcy takich olejów mogą do końca marca 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.



Podstawą zmiany przepisów jest nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, którą 19 lipca tego roku przyjął Sejm.



Jak wcześniej informował resort finansów, projekt należy traktować jako kontynuację działań uszczelniających system podatkowy w Polsce, co zapewni ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją i przeniesie ciężar weryfikacji odbiorców paliw opałowych na Krajową Administrację Skarbową.



Znowelizowane przepisy mają zwiększyć wpływy do budżetu o około 200 mln zł rocznie.



Obecnie prowadzony jest elektroniczny rejestr zawierający dane o przewozach olejów opałowych powyżej 500 litrów. Rejestr ten zostanie rozbudowany o dane dotyczące przeznaczenia olejów opałowych do celów grzewczych – w ten sposób zostanie zlikwidowany system składania sprzedającemu przez kupującego papierowych oświadczeń potwierdzających wykorzystanie oleju opałowego do celów zwolnionych od akcyzy.



Zgodnie z nowymi przepisami, do elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT trzeba będzie zgłaszać wszystkie przewozy oleju opałowego, a nie jak to jest obecnie, tylko w ilości przekraczającej 500 litrów.