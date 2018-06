Miasta, które słuchają mieszkańców [RANKING]

Gdyński ratusz najczęściej pyta mieszkańców o zdanie – wynika z raportu „Miasta Obywatelskie”, który przygotowali analitycy Polityka Insight.

Raport „Miasta Obywatelskie”, przygotowany na zlecenia Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera, został zaprezentowany na corocznej konferencji „Europolis”, współorganizowanej przez warszawski ratusz. Stolica Polski nie wypadła jednak najlepiej (bo dopiero na 10. miejscu) w kategorii „otwartość miasta na obywateli”, w której autorzy wzięli pod uwagę trzy kryteria, pokazujące jak bardzo mieszkańcy mają wpływ na decyzje podejmowane w ratuszu. Te kryteria to: wielkość budżetu partycypacyjnego, odsetek mieszkańców potrzebnych do uruchomienia inicjatywy uchwałodawczej oraz liczba organizowanych co roku przez miasto konsultacji społecznych (obowiązkowych i fakultatywnych). Autorzy rankingu porównali łącznie dane z 66 miast na prawach powiatu.

Zobacz więcej Ratusz w Gdyni Fot. Pomeranian [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) lub CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

„Po zebraniu danych zauważyliśmy, że w każdym z tych aspektów występują bardzo silne różnice między miastami. Przykładowo, w niektórych miejscowościach budżety partycypacyjne nie zostały jeszcze w ogóle uchwalone, a w niektórych przeznacza się na nie nawet 5 proc. całości wydatków miasta” – piszą autorzy raportu.

Liderem okazała się Gdynia, gdzie co roku przeprowadzanych jest 119 konsultacji społecznych (średnio co trzy dni). Jest to jedyne miasto - zwracają uwagę autorzy raportu - które upublicznia wszystkie informacje, jakie potrzebne były do opracowania zestawienia.

Na drugim miejscu znalazł się Sopot. Nadmorski kurort co prawda organizuje tylko jedną konsultację społeczną rocznie, ale bije na głowę inne miasta, jeśli chodzi o odsetek wydatków przeznaczonych na budżet partycypacyjny. Stanowi on 5,3 proc. wydatków budżetowych, czyli najwięcej w całej Polsce.

Wśród miast, które najbardziej wsłuchują się w potrzeby obywateli, znalazły się również Poznań, Białystok i Katowice. Na szarym końcu pod względem otwartości wylądowały, m.in., Bytom, Siedlce i Krosno.

Sopot zajął również pierwsze miejsce w ogólnym rankingu miast obywatelskich Polityki Insight, gdzie brane były pod uwagę głównie wskaźniki odzwierciedlające postawy samych mieszkańców, a nie urzędów, np. aktywność wyborcza i zaangażowanie w życie publiczne. Tak wysoki wynik miaso zawdzięcza temu, że aż jedna czwarta mieszkańców działa tam na rzecz lokalnej społeczności, a ponad połowa angażuje świadczy nieodpłatną pracę dla osób potrzebujących (to rekord w całym kraju). Na kolejnych miescach w ogólnym rankingu znalzała się Warszawa i Rzeszów (a raczej mieszkańcy tych ośrodków).

10 miast najbardziej otwartych na mieszkańców

1. Gdynia

2. Sopot

3. Poznań

4. Białystok

5. Katowice

6. Tarnów

7. Jaworzno

8. Jastrzębie-Zdrój

9. Toruń

10. Warszawa

10 miast najmniej otwartych na mieszkańców

1. Krosno

2. Siedlce

3. Bytom

4. Świętochłowice

5. Zamość

6. Łomża

7. Radom

8. Nowy Sącz

9. Siemianowice Śląskie

10. Bielsko-Biała