Miedź najdroższa od ponad 10 lat

Cena miedzi w Szanghaju doszła najwyżej od lutego 2011 roku, a w Londynie od marca 2011 roku, donosi Reuters.

Miedź drożeje, bo rynek oczekuje wciąż oczekuje dużego popytu na metal w związku z globalnym ożywieniem gospodarczym oraz rozwojem sektorów gdzie miedź stanowi jeden z kluczowych surowców, jak energetyka odnawialna i elektromobilność. Z drugiej strony rosną obawy o dostateczną podaż, m.in. z powodu groźby strajku w kopalniach i portach Chile, które jest największym na świecie producentem miedzi.

fot. Bloomberg

W Szanghaju na rynku kontraktów terminowych kurs miedzi doszedł we wtorek do 72820 juanów (11230,38 USD) za tonę. W Londynie metal drożał nawet do 9965 USD. Rekord kursu wynosi 10190 USD i został ustanowiony w 2011 roku. Analitycy Goldman Sachs oczekują, że zostanie pobity. Prognozują, że w nadchodzącej dekadzie może przekroczyć 15 tys. USD, bo popyt będzie przekraczał podaż.