Miedź tanieje czwartą sesję z rzędu

Słabnąca wiara w szybkie uchwalenie pakietu wsparcia fiskalnego amerykańskiej gospodarki, umocnienie dolara i obawy o popyt w Chinach skutkują spadkiem kursu miedzi, informuje Reuters.

Agencja przypomina, że cena metalu osiągnęła wcześniej w styczniu ośmioletnie maksimum, dochodząc do 8238 USD. Jednak we wtorek na giełdzie metali w Londynie spada czwartą sesję z rzędu. Miedź tanieje o 0,5 proc. do 7927 USD za tonę. Wciąż jest 2 proc. droższa niż na koniec 2020 roku, w trakcie którego zdrożała o 26 proc.