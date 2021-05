Kurs miedzi znów przekracza 10 tys. USD na giełdzie metali w Londynie.

Stałe obawy o podaż oraz powrót inwestorów w Chinach po przerwie świątecznej spowodowały, że kurs miedzi w czwartek znów przekracza 10 tys. USD. Obecnie drożeje ona o 0,8 proc. do 10.009,50 USD za tonę.

fot. PublicDomainPictures/Pixabay

W środę kurs miedzi pokonał psychologiczną barierę 10 tys. USD i zbliżył się do rekordu wszech czasów z lutego 2011 roku, wynoszącego 10190 USD za tonę. Na rynku utrzymuje się przekonanie o zbyt małej podaży miedzi przy wysokim popycie na metal stosowany w technologiach rozwijanych w związku z dekarbonizacją globalnej gospodarki. Analitycy Australia & New Zealand Banking Group podwyższyli prognozę docelowej ceny miedzi do 10750 USD twierdząc, że podaż metalu nie będzie nadążać za popytem w najbliższym czasie.