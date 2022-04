Mieszana sesja na giełdach w USA

Pozwoliło to ograniczyć skalę strat poniesionych w stosunku do poprzedniego piątku, ale jedynie w przypadku wskaźnika blue chipów. Reszta niestety nie dała tym razem rady.

Inwestorzy mimo ostatnich zwyżek czują się nieco niepewnie, nie mogąc dojść do „zgody” w jakim kierunku bardziej zdecydowanie pchnąć indeksy. To niezdecydowanie jest w głównej mierze „zasługą” Fed, który zaczął wyraźnie zmieniać ton na bardziej jastrzębi. Bardziej agresywne działanie ze strony Rezerwy Federalnej niż wcześniej zakładano, budzi obawy, by władze monetarne nie przesadziły w zaostrzaniu polityki pieniężnej co mogłoby zadusić wzrost gospodarczy.

Na razie najbardziej widocznym dowodem zaostrzenia podejścia Fed jest mocny wzrost rentowności papierów skarbowych, które weszły na najwyższe poziomy od kilku lat. Zysk z benchmarkowych 10-letnich obligacji wspiął się w piątek na nowe trzyletnie maksimum, rosnąc powyżej 2,7 proc. Zeszły tydzień kończyła na poziomie 2,38 proc., zaś bieżący rok rozpoczęła na wysokości 1,63 proc.

Piątkowe kalendarium danych makro praktycznie świeciło pustką. Jedynym istotnym odczytem była raport o zmianie zapasów hurtowników. W lutym wzrosły one o 2,5 proc., mocniej niż zakładała mediana prognoz ekonomistów (2,1 proc.). Dynamika zwyżki przyspieszyła wobec „zaledwie” 0,8-proc. w styczniu.

Najsłabszym ogniwem piątkowej sesji był segment spółek technologicznych. Inwestorzy pozbywali się bardziej ryzykownych akcji w oczekiwaniu na wyższe stopy procentowe. Na wartości traciły udziały znanych producentów chipów, m.in. Nvidia i Micron, którzy borykali się z niedoborami w łańcuchu dostaw i obawami o nadchodzącą recesję. Straty ponosiły też papiery Tesli, Alphabet i Apple,

W piątek drożały za to surowce, w tym przede wszystkim ropa i złoto, choć ta pierwsza nie mogła całego tygodnia zaliczyć do udanych, notując stratę rzędu 1,2 proc. Z kolei kruszec po tygodniu jest na lekkim plusie.

Na zamknięciu sesji indeks największych blue chipów Dow Jones IA drożał o 0,40 proc. Jednak dwa pozostałe główne benchmarki odnotowały spadki. W przypadku S&P500 było to 0,27 proc., zaś technologiczny Nasdaq oddał 1,34 proc. ze swojej wartości.

W skali tygodnia cała trójka jest pod kreską. DJ IA stracił najmniej, bo jedynie 0,3 proc. S&P500 dopadła 1,3-proc. korekta. Nasdaq schudł za to o 3,9 proc.