Amerykańskie akcje wahały się w czwartek między zyskami a stratami. Rentowności obligacji skarbowych wzrosły, a dolar umocnił się. Ostatecznie Dow Jones i S&P 500 zamknęły sesję na minusie, a Nasdaq Composite na plusie.

Dow Jones spadł o 0,18 proc. do 34,751.32 pkt, a S&P 500 o 0,16 proc. do 4,473.75 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował jako jedyny z głównych amerykańskich indeksów - o 0,13 proc. do 15,181.92 pkt.

Nieoczekiwany wzrost sprzedaży detalicznej w sierpniu wskazał na odporność ożywienia gospodarczego. Rynek początkowo zareagował entuzjastycznie, jednak później akcje zaczęły spadać. Traciły przede wszystkim akcje spółek technologicznych, ponieważ pozytywne dane podniosły rentowności obligacji skarbowych i rozwiały obawy o spowolnienie skali wzrostów. Rozczarowujący okazał się raport o liczbie wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, która wzrosła tydzień do tygodnia z 312 tys. do 332 tys. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o cztery punkty bazowe do 1,33 proc. Ropa WTI zakończyła sesję niemal płasko i kosztowała 72,61 USD za baryłkę, zaś ropa Brent zdrożała o 0,3 proc. do 75,67 USD za baryłkę. Złoto zaliczyło największy dzienny spadek od sześciu tygodni - o 2,1 proc. do 1756,70 USD za uncję. Zwyżkowały trzy z 11 sektorów S&P 500. Najlepiej radziły sobie usługi konsumenckie (+0,45 proc.) i nieruchomości (+0,33 proc.), zaś najgorzej materiały (-0,91 proc.) i energia (-0,59 proc.). S&P 500 odnotował sześć nowych 52-tygodniowych maksimów i jedno nowe minimum, a Nasdaq Composite 67 nowych maksimów i 96 nowych minimów.