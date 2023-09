Mieszkaniówka skąpana w zieleni

Deweloperzy prześcigają się w pomysłach na energooszczędne innowacje na osiedlach. Poprzeczka jest zawieszona wysoko.

Polacy coraz bardziej cenią sobie zielone budownictwo. Z badania przeprowadzonego przez firmy UCE Research i Studio4SPACE wynika, że 34,9 proc. dorosłych rodaków byłoby skłonnych zapłacić więcej za dom albo mieszkanie, gdyby powstały z materiałów ekologicznych.

Na oczekiwania potencjalnych nabywców reagują firmy deweloperskie. Energooszczędne innowacje na ich osiedlach to już nie pieśń przyszłości.

Ekologiczna stolica

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju działa m.in. J.W. Construction. Na warszawskiej Białołęce deweloper buduje z drewnianych prefabrykatów osiedle Naturalnie Aluzyjna. Utworzą je dwa budynki z 32 mieszkaniami.

– Pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, która zapewnia dostęp świeżego i przefiltrowanego powietrza bez utraty ciepła, a także ogrzewanie podłogowe to udogodnienia, dzięki którym można sporo zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie, ciepłą wodę, oświetlenie. Ponadto przy zastosowaniu filtrów będzie można uzyskać w mieszkaniu powietrze pozbawione zanieczyszczeń, bakterii, grzybów, pyłków – zapewnia Małgorzata Ostrowska, dyrektorka pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction.

Za ekologią podąża także Skanska. Spółka buduje we Włochach osiedle Stilla, na którym powstaną dwa budynki z 179 mieszkaniami. Będą wyposażone w panele fotowoltaiczne oraz czujniki monitorujące jakość powietrza na zewnątrz. Do dyspozycji mieszkańców będą wspólne szklarnie z roślinami i warzywami.

Inwestycja będzie certyfikowana w systemie BREEAM.

Nie tylko Warszawa

Ekologiczne osiedla wyrastają jak grzyby po deszczu także poza stolicą, np. we Wrocławiu deweloper BPI Real Estate Poland realizuje inwestycję Czysta 4 ze 183 mieszkaniami. Wyposaży ją m.in. w panele fotowoltaiczne do zasilania części wspólnych, systemy odzysku deszczówki, która posłuży do podlewania zieleni, a poza tym budki dla ptaków i ładowarki do samochodów elektrycznych.

– Materiały budowlane ze znajdującej się niegdyś na tym terenie galerii handlowej zostały poddane recyklingowi. Część elementów, np. kamienne fragmenty elewacji, zostanie ponownie wykorzystanych we wnętrzach nowego budynku – dodaje Piotr Tymura, menedżer projektu w BPI Real Estate Poland.

W Gdyni energooszczędne osiedle Nowa Dąbrowa buduje natomiast spółka Allcon. Będzie certyfikowane w systemie BREEAM.

– Ściany działowe budujemy z ekologicznych dyli gipsowych, które zapewniają też zdecydowanie lepszą akustykę niż np. bloczki wapienno-piaskowe tej samej grubości. We wszystkich częściach wspólnych stosujemy wełnę, która dodatkowo izoluje mieszkania od korytarzy akustycznie i termicznie – mówi Sławomir Jurkowski, kierownik budowy w firmie Allcon Budownictwo.

Deweloper wspiera także ekomobilność. Na osiedlu zaplanował m.in. rowerownię, stojaki dla jednośladów i ładowarki do aut elektrycznych.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju powstaje także katowickie osiedle Ceglana Park spółki Develia. Połowę jego powierzchni zajmą tereny zielone. Główną osią komunikacyjną będzie aleja parkowa, na której końcu zaplanowano malowniczy staw z pomostem. Deweloper zadbał również o mniejsze alejki spacerowe z nawierzchniami antysmogowymi. Mieszkańcy będą mogli skorzystać ponadto z tężni solankowej.

Z rozchodnikiem na dachu

Ekologia coraz śmielej poczyna sobie także na rynku domów. Przykładowo, w okolicy podwarszawskiego Nadarzyna powstaje inwestycja Zielona Wieś, którą utworzy 10 energooszczędnych domów.

– Nie chcemy, by wyróżniały się z otoczenia, co jest obecnie dominującym trendem, ale żeby wtapiały się w przyrodę i były częścią krajobrazu – mówi Elżbieta Wojtczak, inwestorka osiedla.

Inwestycja będzie skąpana w zieleni. Dachy budynków zostaną pokryte rozchodnikiem, co nie jest jeszcze powszechne w Polsce. Jak tłumaczą inwestorzy Zielonej Wsi, rozchodnik zmieniający barwy wraz ze zmianą pór roku ma nie tylko walory estetyczne, lecz także praktyczne. Stanowi dodatkową izolację termiczną, oszczędzając – w porównaniu ze standardowymi dachami – 20-30 proc. energii. Poza tym gromadzi wodę deszczową, oczyszcza powietrze, reguluje temperaturę wewnątrz budynku.

Przy każdym domu powstanie szklarnia, w której mieszkańcy będą mogli hodować warzywa. Przy ogrodzeniach mają zostać posadzone bluszcz i dzikie wino.