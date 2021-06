Albert Fueracker, minister finansów Bawarii uważa, że Europejski Bank Centralny powinien podwyższyć stopy, bo rosnąca inflacja jeszcze bardziej pogarsza sytuację oszczędzających, donosi Reuters.

W maju inflacja sięgnęła w Niemczech 2,5 proc. i była najwyższa od 2011 roku. W ujęciu zharmonizowanym sięgnęła 2,4 proc. Cel inflacyjny EBC to „blisko, ale poniżej 2,0 proc.”.

- Niemcy to kraj oszczędzających. Utrzymywana przez EBC od dawna polityka zerowej stopy to trucizna dla typowego planu oszczędzania – napisał Fueracker, polityk CSU, w dzienniku Bild. – W połączeniu z rosnącą obecnie inflacją, ekspropriacja oszczędzających staje się coraz bardziej dostrzegalna. Bawaria ostrzegała od lat, że polityka zerowej stopy musi się zakończyć i nadszedł na to najwyższy czas – dodał.

Reuters zwraca uwagę, że wypowiedź ministra finansów kraju związkowego Bawaria pojawia przed federalnymi wyborami wrześniowymi. Choć jak dotąd inflacja nie stała się jednym z głównych tematów kampanii, to eksperci ostrzegają, że prawdopodobnie przekroczy 3 proc. później w tym roku, co może zwrócić na nią większą uwagę.