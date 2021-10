Mniej używek z małych sklepów

Ceny rosną, Polacy wydają więcej, ale w małych sklepach kupują mniej. Szczególnie widać to w kategoriach najistotniejszych dla drobnego handlu

Takie są wnioski z najnowszego odczytu danych M/platform, czyli przeprowadzanej przez spółkę Comp analizy transakcji w prawie 4 tys. małych sklepów z segmentu handlu tradycyjnego, korzystających z tej platformy informatycznej.

We wrześniu obroty w handlu tradycyjnym w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wzrosły o 2,5 proc. Autorzy analizy podkreślają jednak, że ten wzrost wynika z rosnących cen żywności i napojów, a nie ze zwiększonych zakupów. Zakupy bowiem są mniejsze - liczba transakcji rok do roku zmniejszyła się o 3 proc., przeciętny koszyk liczy tyle samo produktów, średnia kwota na paragonie wzrosła natomiast o 5,7 proc.

W małych sklepach wolumen zakupów wzrósł jedynie w przypadku produktów świeżych. Mocno spadał natomiast w przypadku większości używek. Było to wyraźne m.in. w przypadku wódki, której średnie ceny skoczyły o 13,4 proc., ale wolumen zakupów w małych sklepach spadł tak mocno, że całkowita wartość sprzedaży w porównaniu do września ubiegłego roku zmniejszyła się o ponad 6 proc. Spadała też wartość sprzedaży wyrobów tytoniowych, które w przypadku małego handlu stanowią największą pozycję w obrotach.

- Już dziś obserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost cen alkoholi mocnych w sklepach tradycyjnych. W przypadku piwa czy wina tymczasowo wzrosty te nie są jeszcze tak dotkliwe dla naszych kieszeni, ale wraz z zapowiadanym podniesieniem akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe od stycznia 2022 r. ceny wszystkich wyrobów alkoholowych i wyrobów tytoniowych przekroczą kolejne poziomy - mówi Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych M/platform.

7,4 proc. - o tyle we wrześniu zmniejszyła się wartość sprzedaży piwa w handlu tradycyjnym

6,4 proc. - o tyle - wartość sprzedaży wódki

2,3 proc. - a o tyle - wyrobów tytoniowych, będących najważniejszą kategorią dla małego handlu