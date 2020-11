Wskaźnik aktywności przemysłu Chin spadł w październiku, ale minimalnie mniej niż oczekiwano, donosi Reuters.

Oficjalny PMI Chin spadł w październiku do 51,4. Oczekiwano zniżki do 51,3. We wrześniu wynosił 51,5. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost aktywności.