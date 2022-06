Mocne wahania nastrojów na giełdach w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Czwartkowe notowania na amerykańskich giełdach cechowała spora zmienność. Po bardzo obiecującym początku, nastroje nagle pogorszyły się, za co obwiniono szefa Fed, który potwierdził determinację w walce z inflacją. Pod koniec sesji doszło do stabilizacji sytuacji, a następnie do odbicia, co pozwoliło indeksom zaliczyć dzień na plus.

fot. Michael Nagle/Bloomberg