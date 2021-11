Mongolski producent węgla wstrzymał wydobycie

Mongolski producent węgla SouthGobi Resources Ltd. został zmuszony do zawieszenia działalności wydobywczej od tego miesiąca po ponownym wybuchu epidemii Covid-19, co wpłynęło na zamknięcie granicy z Chinami.

Jak podaje agencja Bloomberg, Pekin nadal naciska na zwiększenie podaży z Mongolii, ale bezskutecznie. SouthGobi, jeden z największych koncernów górniczych, poinformował w sierpniu, że jego sprzedaż spadła do około 100 tys. ton w drugim kwartale, z około 500 tys. ton rok wcześniej. Całkowity eksport Mongolii do Chin w trzecim kwartale spadł poniżej 1 miliona ton, co stanowi zaledwie jedną trzecią wolumenu odnotowanego w poprzednim roku.