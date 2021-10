Morgan Stanley: Musk może być pierwszym w historii bilionerem

Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem na świecie głównie dzięki Tesli, stworzonej przez siebie spółce produkującej auta elektryczne. Analitycy Morgan Stanley uważają, że dzięki spółce kosmicznej może zostać pierwszym w historii bilionerem, informuje The Guardian.

Majątek Muska szacowany jest na 241 mld USD. Analitycy banku inwestycyjnego uważają, że dzięki SpaceX może on się powiększyć wielokrotnie. Adam Jones z Morgan Stanley podkreśla, że kosmiczna spółka Muska „wywróciła wszystkie założenia tego co jest możliwe oraz czasu, w którym jest to możliwe, jeśli chodzi o rakiety, urządzenia startowe i infrastrukturę pomocniczą”.