Możliwe nieoczekiwane zwroty akcji na dolarze

Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki:

USA / Fed: Oczekiwania na cięcie stóp procentowych o 25 p.b. na kończącym się jutro posiedzeniu FED spadły do 63 proc. (model CME Fed Watch). Ogromną zmienność odnotowano też wczoraj na rynku krótkoterminowego długu (widoczny wzrost stopy overnight repo), ale na długoterminowych papierach jest spokojnie po wczorajszej burzy w postaci silnego spadku cen – rentowności 10-letnich obligacji cofnęły się od wczoraj o 5 p.b. do 1,84 proc. Ten wątek może być jednym z kluczowych uzasadnień zwrotu w stronę dolara na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu godzin.

AUSTRALIA / RBA: Zapiski z posiedzenia Banku Australii, jakie miało miejsce na początku miesiąca (stopy procentowe pozostały na poziomie 1,00 proc.) wypadły bardziej „gołębio” i podbiły wskazania na cięcie stóp na posiedzeniu w październiku. Dolar australijski jest dzisiaj rano najsłabszą walutą w grupie G-10.

ARABIA SAUDYJSKA / USA/ IRAN / JEMEN/ TURCJA/ ROSJA/ SYRIA: Nadal nie jest jasne, kto jest odpowiedzialny za ostatni atak dronów na pola naftowe Saudi Aramco. Oskarżenia padają w stronę Iranu, ale USA zdają się przyjmować ostrożną postawę nieangażowania się nadmiernie w relacje na Bliskim Wschodzie. Władze Arabii Saudyjskiej sugerują z kolei zaangażowanie międzynarodowych ekspertów, w tym ONZ w śledztwo. Tymczasem wczoraj doszło też do spotkania prezydentów Turcji, Iranu i Rosji ws. rozwiązania sytuacji w Syrii, padły głosy o konieczności szukania dialogu, ale bez obecności amerykańskich wojsk w tym kraju. Możliwa bardziej bierna postawa USA powoduje jednak wyciszanie emocji na rynkach i spadek globalnego ryzyka…

USA/ CHINY / ROSJA: Według przedstawiciela amerykańskiego USTR rozmowy przedstawicieli na niższym szczeblu przygotowujące grunt pod spotkanie delegacji na początku października, rozpoczną się już w tym tygodniu (czwartek) w Waszyngtonie. Tymczasem teraz trwa wizyta prezydenta Chin w Rosji – podczas rozmów poruszany jest wątek współpracy gospodarczej.

SZWECJA/ RIKSBANK: Ujawnione dzisiaj zapiski z ostatniego posiedzenia Riksbanku wskazały na rosnące ryzyka dla gospodarki i ryzyko słabszego II kwartału –to redukuje szanse na podwyżkę stóp procentowych na przełomie 2019/20 (zresztą spadły one już po publikowanych kilka dni temu słabszych wskazaniach dla sierpniowej inflacji CPI). To powoduje, że korona lokuje się dzisiaj w grupie najsłabszych walut.

EUROSTREFA / NIEMCY/ DANE: Indeks oczekiwań ekonomicznych ZEW dla Niemiec wypadł we wrześniu lepiej od oczekiwań odbijając do -22,5 pkt. z -44,1 pkt. (szacowano -37 pkt.), chociaż gorzej wypadł subindeks bieżących warunków spadając do -19,9 pkt. z -13,5 pkt. (szacowano -15 pkt.).

Opinia: To co powinno nurtować wszystkich dzisiaj rano to pytania o pozycję dolara, zwłaszcza, że jutro mamy kluczowe wydarzenie w postaci decyzji FED (godz. 20:00). W ostatnich tygodniach dyskusja oparta była o to, o ile FED może obniżyć stopy (25, czy 50 p.b.), a nie czy to w ogóle zrobi. Tymczasem patrząc dzisiaj na wskazania modelu CME FED Watch widać, że rośnie odsetek tych, którzy uważają, że Rezerwa będzie jutro bierna (ponad 36 proc.). Zaskoczenie? Towarzyszący temu wczorajszy chaos na rynku stopy overnight repo sprawia, że nie brak „mocnych” głosów, że FED stracił kontrolę nad krótkoterminowymi stopami… a to już sugestia, że Jerome Powell i koledzy powinni być bardziej konkretni – tymczasem tkwimy nieco w stanie pewnej schizofrenii, gdzie FED uważa, że „dostosowuje” stopy w środku cyklu, a rynki finansowe od kilku tygodni uważały, że zaczęliśmy już cykl obniżek. Nad tym wszystkim słychać też „krzyki” Donalda Trumpa, aby w ogóle stopy ściąć szybko do zera, a najlepiej to wejść w wartości ujemne, bo przecież inni (EBC, BOJ) tak robią…

Do czego zmierzam? Tłumaczenie, że dolar zyskał na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu godzin za sprawą podbicia globalnego ryzyka, nie wyjaśnia tego co powyżej, bo teoretycznie w takiej sytuacjach to decydenci stają się bardziej „gołębi”, a nie „jastrzębi” – no chyba, że ktoś oczekiwał, że będziemy mieć jakiś kryzys naftowy i związane z tym gwałtowne podbicie inflacji w najbliższych miesiącach. Jednocześnie spory ruch w górę na rentownościach długoterminowych papierów, raczej wykluczałby tezę, że dolar dołączył wczoraj do grona bezpiecznych przystani, dzięki większym zakupom obligacji (taką tendencję obserwowaliśmy kilka tygodni temu).

Co dalej? Waga jutrzejszego posiedzenia FED na którym poza decyzją nt. stóp, poznamy też nowe projekcje makroekonomiczne (w tym oczekiwania członków FED, co do przyszłego rozkładu stóp procentowych), oraz usłyszymy komentarz Jerome Powell’a, wydaje się, że wyraźnie wzrosła. Nie wykluczałbym sytuacji dużych zaskoczeń dla rynku…

A skoro tak, to zerknijmy na tygodniowy wykres koszyka dolara BOSSA USD. Ostatnie dwie świece były spadkowe z wyraźnymi knotami od góry. To powoduje, że strona popytowa może czuć się mniej pewnie i być może tak naprawdę jest na błędnej pozycji – ostatecznie zobaczymy kolejną czarną świecę z górnym knotem? Lokalny opór tworzą teraz korpusy dwóch ostatnich świec przy 83,30 pkt. Układy wskaźników są na neutralnych wskazaniach, choć długoterminowo nadal preferują wzrosty dolara. Zobaczymy, niewątpliwie czeka nas bardzo ciekawy i też ważny tydzień na dolarze…

Wykres tygodniowy BOSSA USD

Euro jest jedną z tych walut, gdzie rynek wcześniej próbował dyskontować dość „gołębi” przekaz ze strony banku centralnego i takiego do końca nie otrzymał (cięcie stopy depozytowej o 10 p.b. ale połączone z tzw. tieringiem przyniosło na razie odwrotny efekt, a decydenci są mocno poróżnieni w temacie QE, chociaż program został wznowiony od listopada). Pomijając ostatni rollercoaster na wykresie EURUSD nie widać jednak mocniejszych podstaw ku temu, aby zrzucić notowania poniżej 1,09, a prędzej możemy zobaczyć jakieś zaskoczenia w postaci ponownego podbicia do 1,11.

Na wykresie EURUSD uwagę zwraca ustawienie dziennego oscylatora RSI 9, który zdaje się nam wskazywać, że być może nie doceniamy możliwości dla scenariusza zwyżek. Kluczowe wsparcie (do obrony w/w tezy) na dziś to rejon 1,0985-90.