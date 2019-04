Możliwy dalszy wzrost cen paliw

Przedświąteczny tydzień może przynieść dalszy wzrost detalicznych cen paliw o 5-10 groszy na litrze - podał BM Reflex. Wkrótce za litr benzyn Pb95 i diesla prawdopodobnie zapłacimy tyle samo - dodano.

Jak wskazał w piątkowym komentarzu BM Reflex, siódmy tydzień z rzędu, w ślad za drożejącą ropą naftową obserwujemy w kraju podwyżki cen benzyn. "W minionym tygodniu średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła 6 gr na litrze do 5,12 zł/l. W sumie od końca lutego ceny benzyny wzrosły już 45 gr. na litrze" - podano.

Analitycy BM Reflex wskazali, że, "mijający tydzień przyniósł kontynuację podwyżek hurtowych cen benzyn i diesla. Pb95 w hurcie podrożała w skali tygodnia 12 gr/l brutto, diesel zaś 8,5 gr./l.". Podkreślili, że "przedświąteczny tydzień może zatem przynieść dalszy wzrost detalicznych cen paliw o 5-10 gr./l".

Dodali, że wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce za litr benzyn Pb95 i diesla zapłacimy tyle samo, ale jednocześnie będę to wyższe kwoty. "Aktualnie benzyna Pb95 na krajowych stacjach jest średnio o 6 gr na litrze tańsza niż olej napędowy, za który póki co płacimy średnio 5,18 zł/l." - wyjaśnili.

W BM Reflex spodziewają się jednocześnie, że mogą to być jednak już ostanie podwyżki cen paliw w perspektywie kilku tygodni, z tego względu, że tempo wzrostu cen ropy naftowej wyhamowało. "Co prawda ceny ropy Brent w Londynie szósty tydzień z rzędu kończą zwyżkami, ale tygodniowa skala wzrostu cen to niecały 1 dol/bbl" - dodali.

Tymczasem analitycy e-petrol podali, że rosnące notowania ropy naftowej wskazują, że to jeszcze nie koniec podwyżek.

"Kierowcy tankujący diesla zdążyli się już przyzwyczaić do 5-złotowych poziomów cen na stacjach paliw, bo tyle płacą za litr oleju napędowego już od początku marca tego roku. W mijającym tygodniu, pierwszy raz od listopada ubiegłego roku ten poziom przekroczyła też średnia cena 95-oktanowej benzyny - po sześciogroszowym wzroście jej średnia cena znalazła się na poziomie 5,04 zł/l" - podkreślili.

"Niewiele mniej, bo o 5 groszy, poszła w górę cena oleju napędowego, za który płacimy w Polsce to średnio 5,14 zł/l. Podwyżka nie ominęła też tankujących LPG, ale autogaz podrożał jedynie o grosz do poziomu 2,17 zł/l. W efekcie obserwowanych w ostatnich dniach zmian na stacjach ceny paliw, za wyjątkiem autogazu, są na najwyższym w tym roku poziomie - podali.

Jak przewiduje e-petrol.pl, przedziały cenowe na najbliższy tydzień raczej nie ucieszą kierowców. "Na trzeci tydzień kwietnia prognozowana cena dla benzyny 95-oktanowej wyniesie od 5,03 zł do 5,16 zł/l, dla diesla od 5,12 do 5,23 zł/l, natomiast dla raz autogazu od 2,15 do 2,22 zł/l" - podano. BM Reflex zwrócił ponadto uwagę, że aktualnie autogaz jest średnio 2,92 zł/l tańszy niż litr benzyny Pb95. Ostatni raz tak dużą różnicę cen tych dwóch gatunków paliw obserwowaliśmy w czerwcu 2018 roku - wskazano.