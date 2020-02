MŚP rosną dzięki wsparciu BGK

Sześć na dziesięć mikro-, małych i średnich firm w Polsce miałoby utrudniony dostęp do kredytu bankowego, gdyby nie program gwarancji de minimis — wynika z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego na temat efektów tego programu.

Co czwarta firma w ogóle nie miałaby szans na kredyt, a co trzecia uzyskałaby go na gorszych warunkach. Program, z którego skorzystało już ok. 160 tys. firm, jak dotąd przyczynił się do utworzenia bądź utrzymania ponad 200 tys. miejsc pracy, a całkowita wysokość kredytów objętych gwarancjami de minimis to blisko 120 mld zł. Zdecydowana większość przedsiębiorstw uważa, że jego efektem była stabilizacja sytuacji finansowej firmy, poprawa jej sytuacji rynkowej i wzrost obrotów.