Musk: elektryczne samoloty możliwe już za 3 lata

Elon Musk ogłosił na Twitterze, że dzięki rozwojowi technologii akumulatorów, już za trzy lata mogą być dostępne elektryczne samoloty pasażerskie, pisze The Independent.

Prognoza Muska pojawiła się dwa tygodnie po tym jak Tesla opublikowała raport badawczy informujący o znacznej poprawie wydajności cel akumulatorów nowej generacji. To on skłonił miliardera do rewizji prognozy z ubiegłego roku, według której na komercyjne akumulatory o gęstości energii 400Wh/kg trzeba będzie czekać przynajmniej 5 lat.